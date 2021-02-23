苗栗縣泰安鄉公所將於3月3日天穿日舉辦泰安客家文化節，歡迎鄉親共襄盛舉。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉公所將於3月3日，在泰安鄉公所新行政大樓，舉辦泰安客家文化節，將邀請總鋪師來辦桌，煮出10道傳統客家料理供鄉民享用，其中包含客家米食「甜粄」、客家小炒、薑絲炒大腸、豬肚酸菜湯等等客家經典美食，讓鄉民大飽口福。

今年3月3日為農曆正月20日天穿日，為客家人特有的傳統民俗節日，源自於女媧補天傳說，相傳女媧煉石補天，救助人類，解救蒼生，讓大地恢復秩序，因此為感念女媧補天，客家族群在這特別的節日裡會放下手邊工作，正所謂的「郎不許耕田、妹不許織布」，讓大地養生休息，以表感恩回饋之心。

泰安鄉公所為延續這充滿特殊人文意義的節日，聯繫鄉民之間的感情，於農曆正月20日當天在泰安鄉公所新行政大樓舉辦「全國客家日-2021泰安客家文化節」，活動當天將邀請總鋪師來辦桌，烹煮客家經典美食，讓鄉民及遊客大飽口福。

泰安鄉公所為讓鄉民體驗傳統節日習俗，活動也將準備甜粄、油堆等傳統小點心，現場還有粢粑、客家擂茶製作體驗及品嘗，除此之外還安排了舞龍舞獅、樂齡太鼓隊、客家戲劇等精彩豐富的節目，邀請泰安鄉民一同來「說客語‧聊天穿」、「有做嘸做，聊到天穿過」。

泰安鄉公所提醒，活動配合防疫政策，參加活動務必佩戴口罩，配合實名制及量測體溫，民眾須注意自我健康管理，若有呼吸道症狀或身體不適者請勿參加，並盡速就醫。

(中時 )