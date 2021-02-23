新北市有許多路邊免費汽車車格，因民眾久占周轉率低，新北市交通局加強整頓公有免費汽車停車格，新店、汐止、中和、八里、三重及蘆洲等行政區9條路段、計615格路邊公有停車位將自3月2日起納入收費管理，其中超夯的大都會公園周邊疏洪東路也在這次收費之列，可望紓解周邊車格不足問題。

交通局停車營運科長許芫綺表示，這次檢討轉型收費管理路段分別是中和區員山路581巷、新店區中正路284巷4弄及汐止區樟樹二路251巷、大同路2段312巷16弄，收費時間為周一至周五的7時至20時採半小時計時收費，每半小時10元；汐止區汐萬路1段收費時間則為周一至週周五的8時至18時採計次收費，每次60元。

另三重區新北大都會公園及八里地區假日遊客人潮絡繹不絕，為紓解停車問題，八里區商港一路、商港八路及三重區疏洪東路1段（重新橋至中山橋）路邊公有停車格位將新增國定假日及例假日收費，收費時間為8時至18時。

蘆洲區長榮路商圈路段因有大型賣場，加上餐廳、商店密集，考量提升停車周轉使用率，同時新增國定假日及例假日的9時至18時收費，均採半小時計時收費，每半小時10元，以活化假日停車秩序。

許芫綺表示，交通局將持續檢討路邊公有免費停車格轉型收費管理，除有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用。

交通局也說，新北市路邊停車行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動持續進行中，老用戶享有每2 筆現折5元、每4筆現折10元，以此類推，繳愈多、省愈多；而自今年起新加入的新用戶則可再享前3個月每筆路邊停車費88折優惠。

(中時 )