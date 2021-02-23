中央氣象局表示，未來3至5月台灣氣溫接近正常，春雨偏少至正常，反聖嬰也逐漸減弱，預計夏季恢復正常，不過3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，氣象局將持續關注。

氣象局今(23)日舉辦「110年春季展望」記者會，氣象預報中心主任呂國臣表示，目前赤道太平洋中部和東部的海洋與大氣結構仍呈現逐漸減弱的反聖嬰形態，預估將在夏季回到正常，不過根據以往資料統計，反聖嬰隔年3月的台灣西半部雨量可能偏少，因此今年春天降雨以偏少到正常為主。

呂國臣指出，今年3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，3、4月間台灣西部、金門、馬祖地區常有局部性濃霧出現，也有春雷出現機率，須特別注意行車與航行安全。

氣溫部分，呂國臣指出，雖然3到5月氣溫以接近正常值為主，除了3月有冷氣團南下機率，4月也有偏冷的訊號出現，春季高溫約20至30度，不過春季的天氣型態就是日夜溫差大，部分地區溫差可高達10度以上，民眾要留意保暖。

至於去年梅雨季提早結束造成降雨量不足，呂國臣說，過去幾年梅雨季都有往後延的趨勢，今年梅雨季降雨還沒有太多資料，可能要觀察5月是否有西南風增強帶來南部降雨，不過目前訊號還不明顯，氣象局將持續關注。

(中時 )