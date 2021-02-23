台灣出口表現在新冠疫情期間讓全球刮目相看，CRIF中華徵信所今（23）日表示，今年上半年應該還會續創佳績，不過在樂觀看待出口暢旺的同時，更應該從長期角度，探討台灣出口轉型的三個關鍵問題。

CRIF中華徵信所研究團隊指出，台灣出口的三個關鍵問題包括：1、出口結構問題，2、出口產品集中性問題，3、出口過度倚賴中國大陸。

在台灣出口結構問題方面，該團隊分析，2002年台灣中間產品的出口占比為66％，並逐漸遞增到2008年的79％，近10年來則沒有太大變化，2020年中間產品的占比仍高達77.1％之多。相對上，高附加價值的資本財項目，2002年的出口占比僅16.9％，且還出現逐年下降至2009年的10.6％，2020年占比也只有13.4％，「很明顯的，台灣出口貿易結構，近20年來呈現出口占比不斷往中間產品靠攏」，進而擠壓資本財與消費品的出口占比持續下降，「台灣的出口轉型，基本上是失敗的！」

台灣出口結構呈現中間產品的高佔比，CRIF中華徵信所指出，問題源自出口產品高度集中。舉例說，2002年電子零組件加上資通訊產品合計出口占比達40.21％，為台灣出口主力產品，但同時基本金屬及其製品、紡織品、機械、橡膠塑膠等項目的出口占比均衡；及至2020年，僅電子零組件出口占比就暴增到39.27％，合計資通與視聽產品出口占總出口逾半，高達53.51％，「單一大類產品出口興衰，幾乎決定了當年的出口成長與否！」。更糟的是，台灣產業如此不均衡發展，由來已久、且沒有辦去找到解決之道。

第三個問題：出口過度倚賴中國大陸，該團隊指出，兩岸經貿的黏著度一直很高，台灣對中國大陸（含香港）的出口占比，長期在30％以上，2018美中貿易戰之後並沒有因而降低，甚至在新冠疫情爆發以來，2020年台灣對中國大陸出口比重進一步創下43.9％的歷史新高。即使台灣一直希望減少對中國大陸的倚賴，在經貿關係上脫鉤，實際上現階段是非常困難實現的事。

(工商 )