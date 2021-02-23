國際廢鋼原料報價在農曆春節以來持續反彈上攻，豐興(2015)今日開出本周盤價，廢鋼及鋼筋同步調漲，亦為牛年開紅盤以後，連續第二周上漲。
豐興17日為牛年開紅盤開漲，因國際原料價格漲勢仍高，本周豐興廢鋼收購價以及鋼筋續漲，相關條鋼廠東和鋼鐵(2006)、海光(2038)和威致(2028)等產品價格同步看漲。
豐興上周廢鋼收購價每公噸調高500元、新價為每公噸9800元，鋼筋漲每公噸300元、新牌價為每公噸1.86萬元。型鋼產品則持平為每公噸2萬3800元。
豐興今日宣布廢鋼再調漲500元，為每公噸10300元；鋼筋再調漲500元，成為每公噸19100元。型鋼產品則仍持平為每公噸2萬3800元。
國際原料行情方面，日本2H廢鋼報價上漲20美元為每公噸430美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲25美元為每公噸415美元，澳洲鐵礦砂由每公噸165.95美元上漲至175.9美元。
(時報資訊)
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