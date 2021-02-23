飯店業者夏都(2722)董事會通過2020年合併財報，受惠下半年國旅需求爆發，營運強彈填補上半年受疫情衝擊造成的虧損缺口，歸屬母公司稅後淨利0.87億元、年增近1.19倍，每股盈餘（EPS）0.79元，優於前年0.36元，雙創近3年高點。

夏都董事會亦通過盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.5元，盈餘配發率63.29％，以22日收盤價27.75元計算，現金殖利率1.8％。公司將於5月6日召開股東常會。夏都今日股價一度攻上漲停價30.5元，惟隨後因調節賣壓湧現，漲勢收斂至逾5％。

夏都去年上半年受新冠肺炎疫情衝擊，本業營運虧損、每股虧損0.11元。不過，隨著台灣疫情趨緩、暑期國旅需求爆發，第三季營運動能谷底強彈，營收衝上2.78億元新高，稅後淨利三級跳上0.83億元、每股盈餘0.74元，雙創近5年高點。

夏都去年第四季營運轉淡，合併營收1.78億元，季減35.76％、年增8.28％。毛利率44.51％、營益率10.13％，低於第三季，但較前年同期顯著轉盈。歸屬母公司稅後淨利0.16億元、季減79.92％，每股盈餘0.15元，但明顯優於前年同期虧損31萬元。

合計夏都去年合併營收7.36億元、年減2.17％，但毛利率44.44％、營益率11.5％，優於前年39.9％、4.36％，雙創近3年高點。歸屬母公司稅後淨利0.87億元、年增近1.19倍，每股盈餘（EPS）0.79元，優於前年0.36元，雙創近3年高點。

(時報資訊)