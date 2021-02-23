高端疫苗(6547)今日飆出第10天漲停板之後，賣壓出籠股價由漲停到跌停板鎖住，衝擊生醫股人氣，個股開始紛紛回跌，國光生(4142)、基亞(3176)跌幅都在9%以上，台康生技(6589)、生華科(6621)及永昕(4726)等跌幅在都在6~8%，上市櫃生醫指數全面下跌，成為空方箭靶。

今日生醫股雖然回檔修正，不過，新藥族群逆勢上漲，智擎(4162)挾著5.6億元里程碑金即將入袋，約可貢獻EPS約3元，今日強鎖漲停板9.85元，合一(4743)多款藥品進度仍持續前進，糖尿病足慢性傷口潰瘍(DFU)新藥ON101，積極向領證邁進，盤中股價漲幅維持在7%以上，而台微體(4152)也力守高檔之上。

2020年在新冠疫情發燒催動下，包括疫苗、檢測、藥品開發等相關個股股價飆漲，帶動整體生技股市值衝破兆元大關，年中過後開始進行修正。2021年初挾著台灣自製疫苗進展佳，政策又打算購買台灣業者所產的疫苗，又帶動生醫股衝鋒，法人指出，疫苗問世後出現玻璃瓶及注射器缺少的問題，操作上除了可以關注苗個股外，衍生出去的旁邊業者也可以留意。

(時報資訊)