一名男網友日前與一名剛認識的女生聊天，他先是向女方表示自己已單身1年，對方則透露單身的時間更長，豈知，他竟回說「活該單身」一秒惹怒女方，女方氣得不願再回覆訊息，他則大嘆自己真的很不會聊天，不少人反酸他「真的是活該單身」。

原PO昨（22）日於臉書社團《爆怨2公社》分享對話截圖表示，日前與剛認識的女生聊天，一開始兩人話題都很合得來，他透露自己沒有女友「活該單身」1年，女方一聽先是安慰他，並表示自己單身的時間更長久時，豈知，原PO竟以「該不會跟我一樣活該單身」回應。

原PO曬出與女方的對話，一開始兩人聊得還滿愉快。（圖／翻攝自爆怨2公社）

女方一看直接爆氣，「什麼叫活該？會不會講話，沒禮貌。」原PO急忙道歉，解釋這是一個梗，沒想到女方就再也沒有回覆訊息，令他大嘆真的很尷尬，「我承認我真的很不會聊天」。

原PO曬出與女方的對話截圖，卻以「活該單身」4字一秒惹怒。（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO惹怒女方後，女方就再也沒有回覆訊息。（圖／翻攝自爆怨2公社）

貼文曝光後，網友紛紛大笑，直呼真的是「活該單身」、「註定單身」、「實力單身」等。也有人看不下去表示「女生都丟球給你接了，還接不好」，並根據原PO的截圖給建議，認為兩人似乎還不是很熟悉，聊天初期真的要注意用字遣詞，千萬不要亂開玩笑，幼稚的表情符號也盡量避免，網路鄉民梗更是大忌，也不要一直鬼打牆，不僅會讓對方反感，話題也會很難進行下去，幽默感是可以練習的，並祝他「下一個會更好」。

(中時新聞網)