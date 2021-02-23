許多人為了減肥不敢吃白飯，甚至所有澱粉都不吃，不過營養師倪曼婷表示，若3個月以上完全不吃澱粉，身體恐出現高血脂、頭暈、暈眩、情緒不佳等一連串的不適症狀，嚴重的話還會大量落髮。

倪曼婷在臉書發文指出，碳水化合物是構成熱量的三大營養素之一，本來就是熱量的主要來源，雖然減醣可以減重，但減少蛋白質或油脂攝取也一樣會減輕體重，重點是攝取碳水化合物、蛋白質、脂肪三大營養素的比例分配與攝取的總熱量，當碳水化合物攝取不足時，蛋白質就會被當熱量燃燒。

倪曼婷說，千萬不要以為多吃蛋白質就會變成肌肉，臨床上曾遇到執行生酮飲食的個案，不吃白飯，每餐吃約500克重的魚、肉類加幾顆雞蛋，雖然持續三個月後瘦了10公斤以上，但後來開始出現高血脂、頭暈、暈眩、情緒不佳等一連串身體不適的反應。

倪曼婷解釋，個案執行生酮飲食之前曾一餐吃到4碗飯，因此當他開始不吃白飯時，一餐就少了1120卡，時間久了當然會瘦，但若改成減至1碗飯搭配適量的蛋白質，保證一樣也會變瘦。倪曼婷指出，她曾遇過女生不吃碳水化合物導致經期大亂，甚至半年月經都沒來，而且還不斷落髮，她認為減醣飲食雖然可行，但較適用於本來就很愛吃大量澱粉者。

倪曼婷強調，她不反對用「原型食物」取代白飯，例如南瓜、地瓜、芋頭、玉米或五穀飯，因為含有更多膳食纖維和微量營養素，但不支持長期不吃碳水化合物或是只吃極低量，最好以天然健康的飲食型態與調整生活習慣來達到減重目的，若想採用特殊飲食法，建議在專業醫療人員陪同下，並搭配定期抽血檢驗，以免弄巧成拙，反而恐危害身體健康。

減重迷思！不吃飯會瘦？營養師：恐酮酸中毒

(中時新聞網)