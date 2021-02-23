國民黨明天由智庫舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，以「活不起的未來」為主題，邀民眾黨主席柯文哲以台北市長身分與談，最後一刻才被告知的智庫副董事長連勝文相當不滿。在智庫昨天深夜發新聞稿自我檢討後，連勝文辦公室今早不回應此事，近連人士則說，連勝文認為既然黨中央已決定舉辦，基於「來者是客」，一切等論壇辦完之後再說。

國民黨智庫邀柯文哲參與論壇，引起黨內不小反彈，尤其智庫副董事長連勝文在決定邀柯的決策過程被「跳過」，最後一刻才被告知後表達反對，卻未獲黨中央理會，對此相當不滿。

昨天深夜11時30分，智庫發布新聞稿，表示「論壇由柯副秘辦公室邀請各界代表出席，希望可以進行一場更廣泛及深入的討論。智庫作為政策研究機構，針對議題提供論述，並由相關研究人員參與討論。於活動籌備中，可能發生資訊傳達時間上的誤差，此點確需檢討，但對於有利台灣發展的任何議題，董事長及副董事長一向都是全力支持。本次議題並非只單邀民眾黨主席，盼外界勿過度揣測，曲解了最初福國利民的美意。」

黨內人士解讀，江啟臣身兼智庫董事長，在傳出副董事長連勝文反彈後，智庫深夜趕發這篇聲明，算是江對連仍相當尊重。

(中時 )