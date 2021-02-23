本季戰力嚴重失調的火箭，今天在主場迎戰公牛，沒想到卻在第三節崩盤，被對手攻下46分，單節狂輸20分，最終以100比120慘遭羞辱，苦吞8連敗，而公牛也改寫了一項隊史紀錄。

公牛本季至今客場打了15場賽事，連同此役8勝7敗，但最近12場比賽客場之旅每戰都能攻下超過105分，創下了隊史在客場作戰紀錄，是鮮少在客場出戰而火力沒有遭到壓制的球隊。

此役，公牛打完上半場僅領先6分，易籃後風雲變色，拉文、柯比懷特、桑迪斯楊、溫戴爾卡特與派崔克威廉斯等人聯手下單節狂砍46分，瞬間打爆主場球隊，同時也將比賽勝利提前拿到手中。

公牛全隊6人得分上雙，柯比懷特24分、10籃坂最佳，當家球星拉文21分、5籃坂、6助攻，溫戴爾卡特18分、13籃坂，派崔克威廉斯14分、7籃坂，替補悍將桑迪斯楊17分、8籃坂、5助攻，薩托蘭斯基10分。

(中時 )