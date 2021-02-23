肝癌為目前世界上第五常見的癌症，每年全世界約有八十五萬人罹患肝癌；根據衛福部的統計，肝癌為2019年全國癌症死因的第二位。值得注意的是，台灣死於肝癌的病患中，約有百分之七十為B型肝炎帶原者。臺北榮總內科部胃腸肝膽科黃怡翔教授所領導的肝癌團隊研究發現：B型肝炎帶原的肝癌病患，若能在免疫治療開始時，一併接受B肝抗病毒藥物治療，會有更好的療效及預後。

●慢性B肝需定期追蹤 避免肝硬化、肝癌上身

B型肝炎是由於肝臟受到B型肝炎病毒感染所造成的疾病，多數成人感染B型肝炎初期沒有症狀，部分病人會自身產生保護性的抗體，部分病人會出現食欲不振、肌肉痛、頭痛、全身無力、疲倦、噁心、嘔吐、黃疸、茶色尿等症狀，極少數的感染者會引發高死亡率的猛爆性肝炎。

醫師指出，慢性B型肝炎帶原者需要定期追蹤，臨床上會視病況，或以藥物來抑制病毒複製，避免讓長時間引起肝臟受損，引起慢性肝炎，而讓肝臟走向肝硬化、肝癌的悲劇。

●新研究：B肝帶原肝癌患者 抗病毒藥物+免疫治療並進

黃怡翔教授所領導的肝癌團隊，是目前國內最多肝癌病患接受免疫治療的團隊，自2017年迄今，治療的病患人數已超過150人；其中，超過60%的病患皆患有B型肝炎。

臺北榮總胃腸肝膽科肝癌治療團隊，由左至右:李懿宬醫師、黃怡翔主任、李沛璋醫師、藍耿欣醫師。圖/臺北榮總提供)

臨床上，免疫治療已經是近年來癌症治療的生力軍，在肝癌的部分患者也有相當好的療效；然而此治療是否會因為免疫系統的改變，造成體內B型肝炎病毒的再活化，進而導致急性肝炎或肝衰竭則尚不明朗。

黃教授團隊也注意到，對於B型肝炎帶原的肝癌患者，若其體內的肝炎病毒量偏高，在接受免疫治療時，是否更容易導致B肝活化而造成肝損傷，亦未可知。

為了釐清上述問題，黃怡翔教授分析了近年來在臺北榮總進行免疫治療的肝癌病患資料，臨床資料顯示：對於B型肝炎帶原的肝癌病患，若其能在免疫治療開始時，也同步接受B肝抗病毒藥物治療，則無人在治療期間發生B型肝炎病毒的再活化。反觀，若病患體內的B型肝炎病毒量偏高，卻未同時在免疫治療期間服用抗病毒藥物，便有機會出現病毒再活化之情形。

此一重大研究結果已於109年8月發表於國際知名癌症免疫治療期刊(Journal for ImmunoTherapy of Cancer)，提供B型肝炎帶原的肝癌患者更有效的治療模式，更安全的腫瘤免疫治療。

榮總表示，台灣乃至於整個亞太地區皆為B型肝炎及肝癌的盛行區，這項研究有助於嘉惠於廣大的病患族群，讓患者能在更安全的前提下，安心地接受腫瘤免疫治療。

(中時新聞網)