64歲陳美鳳保養得宜，她以前凸後翹的好身材和凍齡顏值，還因此擁有「最美歐巴桑」的美名，親民的陳美鳳平時樂於在社群網站和粉絲分享生活日常，而陳美鳳今（23日）凌晨則曬網上曬浴室自拍，但她卻大嘆腰跟頸部發炎，其中，自拍照的鏡子還露出她美背貼滿藥膏，看了讓人心疼。

陳美鳳今（23日）凌晨則曬網上曬浴室自拍，她大方頂著素顏、穿著深U小背心自拍，保養有術的陳美鳳膚質白皙水嫩、透亮，臉上沒有皺紋，絲毫沒有讓歲月留痕跡，邪惡視角讓她傲人上圍若隱若現，不過陳美鳳卻發文大嘆：「我的腰跟頸部發炎了」。

陳美鳳腰跟頸部發炎，她的美背還貼滿藥膏。（圖／取材自陳美鳳 MeiFen 臉書）

而照片中，鏡子反射出陳美鳳的美背貼滿藥膏，腰跟頸部的她也進一步指出：「整脊師要我最近不要運動 整脊師要我不要太常低頭看手機」，看了讓人心疼，而星友向娃則熱心留言建議陳美鳳：「拉筋伸展，多泡熱水，手機沒收」，梁佑南心疼說：「阿姐 保重ㄋㄟ！心疼了」，網友也留言關心「不要太累，注意身體健康」、「美鳳姐，愛保重，手機不要玩太久，玩太久，傷眼又傷身」、「美鳳姐好好治療和休息」。

陳美鳳身體亮紅燈，健康引發關注，對此，陳美鳳稍早則在臉書曬出新春團拜照，並寫下：「今天頸椎都舒服多了」，女神不忘發文報平安感謝各界關心，粉絲也留言提醒陳美鳳要保重、多休息。

(中時新聞網)