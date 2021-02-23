公路總局第四養護工程處估計，27日及3月1日將出現228連假最大車潮，為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，推動北花客運來回400元優惠票價等優惠措施。

過年剛結束，228連假即將登場，不過花蓮旅宿業疑似因假期期程距離太近，導致目前住房率僅約5成左右，較往年少了近3成；不過公路總局仍預估，2月27日連假首日及3月1日連假最後一天，蘇花路廊將湧現大量車潮，並視車流情況在相關路段機動啟動開放大客車行駛路肩措施。

花蓮旅館公會理事長陳義豐表示，今年228連續3天假期和農曆春節距離太近，導致花蓮地區旅館住房率約4、5成，較往年差3成左右，加上和年初疫情爆發，陸續直接取消訂房，光是大年初一到初四約有2成房間被退，花蓮地區旅館平均一天就被退了800間房。

花蓮民宿協會榮譽理事長陳秉忠表示，此次228連假為3天2夜標準假期，自己經營的民宿目前27、28日的住房率約9成，出遊對象多為家庭和小資族，不過今年農曆春節假期長，加上才剛結束，4月又有4天的兒童清明連假，不少民眾可能會選擇在那時出來遊玩，目前依照自己觀察，花蓮民宿住房率平均僅5成左右。

雖然花蓮旅宿業者228連假住房率僅5成，公路總局第四養護工程處仍估計，27日可能出現228連續假期南下最大車潮，單日車流量約16000輛次；3月1日連假最後1天，也將出現北上車流最大車潮，單日車流量約1萬4000輛次。除了推動北花客運來回400元優惠票價，亦搭配多種優惠措施，同時也會視當日車流情況，在相關路段機動啟動開放大客車行駛路肩措施。

此外，工程處依據「台9線蘇花改隧道事故暨整體救災應變計畫」，將在24及25日2天上午9點至中午12點，於蘇花改南澳至和平路段實施聯防救災演練，屆時將暫時封閉雙向道路，用路人可先預作行程規畫，或改道行駛台9丁線（舊蘇花公路）。

(中時 )