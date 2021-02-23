美中，甚至台灣與中國應如何經貿脫鉤？對此前閣揆，也是新世代金融基金會董事長陳冲指出，基本上脫鉤並不是理性的作為，因為貿易原在追求最大的比較利益，儘管脫鉤難免，但不能與國家長遠利益脫鉤，他建議可參考美國商會的思維模式，先進行資訊研析，再做不同場景的成本效益分析，以淡化意識形態，避免「川普式」答案。

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）是美國重量級的利益團體。在拜登就任後，中國新年行將結束時，美國商會於2/17發表一項重要文獻，陳冲對此說明，媒體多稱為中美關係報告，其實原文是Understanding U.S-China Decoupling，矛頭直指中美脫鉤議題及其影響。

陳冲分析，其實從歐巴馬時代的「再工業化」及「製造業回歸」開始，產業脫鉤就在默默進行，川普任內更大力推動，2020年國務卿龐佩歐鼓吹的淨網（Clean Network）計畫，乃至華為事件，更是箇中翹楚，有時並無脫鉤之名，但卻有脫鉤之實。他認為脫鉤可進行，但不見得要大張旗鼓，更要有仔細的成本效益分析。

他進而引美國商會在2月17日所提報告指出，美國商會即主張一切決策應以資訊研析為基礎，論及脫鉤就要考慮成本及代價。做為遊說團體，美國商會臚列出貿易脫鉤，會年損1900億美元；投資脫鉤年損資本利得250億美元；人員脫鉤則在教育；觀光方面年損300億美元；至於如減少半數直接投資，美國GDP將一次性損失5000億美元云云。美國商會列出各種決策可能付出的成本，供政府當局參考，這是正確的作法。

他也指出，台灣近來許多決策思考，大至國際經貿的整合，中至疫情管控、疫苗取得，小至稅制的重新定位，都可以參考美國商會的評估方式。他分析，美國商會並非親中，但也非愛國主義：「至少不想與鈔票開玩笑，在商言商，不論哪一項目，都不能輕易匆促脫鉤。」

而美國商會報告出爐前五日（2/12），傳出SWIFT與中國將在數位貨幣方面合作，陳冲則認為，雖不知協議真實性及其詳細內容，但顯然是減緩脫鉤衝擊的高招。

陳冲主張，許多經濟活動上的「鉤」、「鏈」或多或少是自然演變而生的結合，貿易夥伴的掛「鉤」，其實是互利的結果，不能用簡單的順差、逆差，做算術的表達。他也再以日前的美國商會報告為例，美國商會的報告原就美國的立場，談中美產業脫鉤的利弊得失，表面上與台灣直接關係不大，但對台灣思考未來戰略很有啟發性。包括美國商會苦口婆心規勸政府，任何政策釐訂，應本於Data Analysis，換言之，川普式的衝動或民粹，都欠缺理性，沒有考慮成本及代價，只是選舉的算計。

陳冲先前也曾在上月22日公開演講中提到，美國在川普任內，為求供應鏈自主，並在戰略上孤立中國，推動所謂八大脫鉤（個人整理），包括貿易、技術、資本市場、投資、融資、教育、SWIFT與最新的網路脫鉤，其中最具威脅的應是技術脫鉤、專利脫鉤及SWIFT脫鉤，對中國殺傷力最強，但美國也將付出慘痛代價。

(工商 )