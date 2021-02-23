開學季到來、小學生開啟了下半學年度的課程，警方開始執行護童專案，讓學童過馬路時能有一個安全的環境「快樂上學、平安回家」。由於清水區大秀國小旁有一處運動公園，出入人多且鄰近校園側門，校長黃琴便向大秀派出所所長反映能否裝設監視器以維護學童安全，轄區大秀派出所接獲反映，立刻前往會勘裝設，讓校長大受感動。

開學首日，清水警偕大秀國小會勘設監視器維護校園安全，校長直呼感動。(大秀派出所提供)

開學首日，清水警偕大秀國小會勘設監視器維護校園安全。(大秀派出所提供)

2月22日上午清水分局大秀派出所所長賴進忠與警察局及分局路口監視器承辦人共同前往大秀國小轉角路口會勘裝設監視器，讓校園安全不留治安死角，校長黃琴表示警方在接收到校方反映後，迅速前往會勘裝設監視器，直呼很有效率，另黃校長也表示「謝謝所長及派出所員警，真是五權路上的土地公！」。

大秀派所所長賴進忠經前往現場了解後，發現該處屬較偏僻處，考量治安及學童安全等因素，積極向分局反映，於是在開學日(22日)當天會同分局、警察局人員及黃校長等人於清水區五權路及五權二街口進行會勘，研擬監視器架設位置及方向，讓治安零死角、打造一個學童安全上下學的環境。

大秀派出所所長賴進忠表示，特別感謝大秀國小校長黃琴與派出所聯繫、維持良好的警民關係，同步啟動校園安全防護機制。警方也會加強學校及鄰近運動公園周邊巡邏勤務密度、提高見警率，留意逗留或落單之學童，適時提供協助，以維護學園及運動公園安全。

(中時新聞網)