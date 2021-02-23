富強鑫(6603)1月營收創下歷年同期新高，展望第1季，由於目前訂單滿手，春節大陸廠積極加班趕工，法人估計，2月營收可望比去年同期大幅成長，首季營收力拚年增5成。

富強鑫射出成型機去年第4季接單飆新高，單季接單金額突破10億元以上，創歷年單季紀錄，訂單能見度長達4.5個月，新接訂單將陸續反映在今年。

公司去年11月受缺櫃影響，營收不如預期，但去年12月後已經逐漸恢復正常，往年1月淡季，今年1月營收則達到3.56億元，創下歷年同期新高，年增117.12％；由於去年2月適逢農曆假期，今年大陸廠春節加班趕工消化手上訂單，相較去年2月營收僅1.23億元，今年2月營收有望大幅成長。

富強鑫大陸寧波及東莞兩廠目前產能持續滿載，以在手訂單觀察，第2季後仍可維持高檔，業績將逐季走高。此外，富強鑫導光板業務去年正式結束，今年不再有導光板虧損影響，過去一年背負約0.5億元損失，今年將不受影響。加上今年業績表現相當強勁，首季淡季不淡，全年獲利估計將大幅優於去年，有機會挑戰2017年的獲利水準。

(時報資訊)