英國首相強生(Johnson)周一公布解除封鎖的計畫，並讓部分企業的關閉要延續到夏天，表示確保通往自由的單向道不會逆轉，必須謹慎。

為對抗變種病毒，英國從一月開啟嚴厲封鎖。強生目前正要享有全球最快速的疫苗接種計畫的果實。

鬆綁的計畫分為四階段，每階段約至少四周；首先從兩周後的學校重啟開始；最後一階段將解除大多數管制，預計將不會早於6月21日。

首相在國會中指出，英國和全世界不會完全消除新冠病毒，英國不能無限期地封鎖，減弱英國經濟、身心健康，以及兒童生活的機會。因此該路線圖既謹慎又重要，但是不可逆轉；我們相信並希望，正走在通往自由的單向道路上。

根據強生的計畫，3月8日學校將開啟，讓必須兼顧家庭教育的家長有了自由。然而初期的封鎖放寬將是有限度的，政府將儘量要求民眾在家工作，可能再數周，直到夏季之前某一時間點能夠完成封鎖的審查。

三月底，部分民眾將可以在戶外混合活動；但是非必要商店，以及目前僅提供外帶服務的餐廳或酒館，將不會早於4月12日開放。

商界領袖對該計畫反應不一，住宿和餐廳業者表示，他們可能無法存活不到幾月後的開啟。

(時報資訊)