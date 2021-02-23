財神爺發威! 台北市大同區「金三角彩券行」大年初四在12小時內，連開2個100萬元刮刮樂大獎，陳小姐直呼，「好幸運，當下真的不敢相信」；當天刮中刮出「2000萬超級紅包」三獎100萬元、年約20多歲的年輕人今現身說法，他和朋友一時興想玩2000元面額的刮刮樂，才進投注站刮第三張，就幸運中了100萬元。

這名20多歲年輕人 ，大年初四凌晨3點多，突然一時興起想玩刮刮樂，便和朋友開車在台北市街頭尋找還未打烊的投注站，同時上網查詢有沒有24小時營業的投注站，果真有看到一間打電話詢問，投注站陳小姐接到電話、二話不說告訴這名年輕人，「你現在過來，我會開門」。

幸運兒一到投注站就要刮「2000萬超級紅包」刮刮樂，陳小姐拿出二本全新未拆封的，中獎人就從其中一本挑了3張，隨即就刮了起來，過沒多久突然將刮刮樂拿給陳小姐，經過再三確認後，陳小姐很開心的告訴中獎人「你真的中了100萬啦！」。

有別於其他中獎人，出現時墨鏡、帽子「全副武裝」，這名幸運兒現身只戴著口罩、大方亮相，他說，中獎金額也不是很大，沒必要包得那麼緊；由於家裡是做水電工作，中獎人透露，待疫情結束後，想利用這筆獎金去東南亞旅遊。

陳小姐表示，過年跟先生輪流顧店，其實當天投注站已經打烊，但是基於服務的立場，接到客人電話還是開門，想不到竟然就讓客人刮出了百萬大獎；陳小姐透露，有客人挑了「1000萬元行大運」該本剩下的最後一張彩券，也中了100萬元，最神奇的是，與這名年輕人刮中100萬元的時間，相差不到12小時，今年店裡的財運實在太旺了。

(中時 )