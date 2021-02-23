來自新疆的大陸演員代斯，是楊冪旗下公司嘉行傳媒的藝人，擁有精緻五官和神級長腿，美貌一點都不輸師姐迪麗熱巴，近日她也出演楊冪、張彬彬主演的新劇《暴風眼》，再次引起熱議。

代斯出生新疆烏魯木齊，除了維吾爾語和中文外，她還精通英語和俄語，2011年考進中央戲劇學院表演系，後來和嘉行傳媒簽約，成為楊冪旗下藝人，也是迪麗熱巴的師妹，之後在玄幻古裝劇《三生三世十里桃花》中，扮演翼族公主「胭脂」爆紅，之後也演出不少戲劇，近日也將和楊冪合演《暴風眼》，表現備受外界關注。

代斯也參與《暴風眼》演出。(圖／翻攝自微博)

代斯擁有精緻五官和逆天長腿。(圖／翻攝自微博)

而代斯不僅五官精緻，還有纖細螞蟻腰，更誇張的是，擁有44吋(約111公分)逆天大長腿，9頭身的完美身材比例，讓人驚呼連連，神級美貌一點都不輸給楊冪和迪麗熱巴。

《暴風眼》將於今(23日)播出，楊冪在劇中飾演一名國安人員，而只要是楊冪公司出品的戲劇，必會見到多位同公司藝人，除了男主角張彬彬外，還有劉芮麟、王驍及易大千，而她和張彬彬會擦出怎樣的火花，也讓人相當期待。

代斯美貌不輸楊冪、迪麗熱巴。(圖／翻攝自微博)

楊冪外型甜美，又有火辣身材，加上精湛演技和不做作的性格，讓她圈粉無數，即使2018年和劉愷威離婚，人氣不減反增，而迪麗熱巴擁有混血兒般的完美五官，加上高親和力個性，讓她人氣居高不下，兩人都是流量指標，每每出現都能造成話題。

(中時新聞網)