立法院本會期將展開修憲議題，中廣董事長趙少康今提出推動內閣制、不在籍投票及18歲公民權等三大議題主張。對此，民眾黨立法院黨團修憲小組召集人張其祿表示，過去藍綠在野時期都提過內閣制，實際上也是對的方向，呼籲藍綠不要打假球，贊成往好的方向修正。

張其祿說，站在學理來看，內閣制確實比總統制好，綜觀全世界政治經濟社會成功的國家，施行總統制成功的國家只有美國，既然大家都知道台灣朝向內閣制是對的，若能往好的方向修正，民眾黨樂觀其成。

不在籍投票也是可以考慮的議題，張其祿認為，現在科技時代，要克服不在籍投票技術並不難，尤其受到疫情影響，許多台商回不來投票，民眾黨抱持開放討論的態度。至於18歲公民權是目前朝野最有共識的修憲議題。

民眾黨團修憲主張包括18歲公民權、廢考監及降低修憲門檻，其中，降低修憲門檻部分，國會提案門檻從四分之三委員出席及出席委員四分之三同意，提案修正為三分之二出席及同意。

現行修憲案僅能由國會提出，民眾黨提案盼增加公民連署修憲方式，只要百分之二國民連署，即可成案交由公民複決，讓修憲議題更貼近民意。

(中時 )