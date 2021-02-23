證券投資人及期貨交易人保護中心提告，主張東森國際在2004年財報不實，造成股價重挫，233名投資人賣出持股或繼續持有受損2266萬4381元，須由東森國際賠償，台灣高等法院更二審認定，財務不實與股價下跌沒有因果關係，判決東森國際免賠。可上訴。

更二審指出，東森國際公司並未真正交付系爭11筆交易之買賣標的物予嘉新食化公司，該11筆交易屬假買賣而真借款，據此填製不實會計憑證，而虛增東森國際公司之進、銷項金額，財報內容確有虛偽的情事。

合議庭表示，這11筆交易所出借金額均已收回，且有利息收入，並由「量性指標」和「質性指標」進行全面性的綜合判斷分析後，不足以影響投資人之判斷，是交易因果關係應不存在。

更二審為，王令麟等人遭起訴後，東森國際公司股價固有數日下跌，然與財報不實無涉，且股價數日即回穩，並與航運類及大盤走勢大致相符，難認有損害因果關係存在，駁回投保中心的請求，東森國際免賠233名投資人共2266萬4381元。

(中時 )