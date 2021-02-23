曾俊欣在IG限時動態po出遭押禁閉室的情況。（IG翻攝）

我國網球好手、「夜市球王」曾俊欣，日前從南非飛往塞爾維亞出賽，結果因為簽證溝通出現問題，入關時竟被10個保全強制關進禁閉室，所有電子產品被沒收，而且還跟沒戴口罩的難民處在密閉空間，煎熬24小時才被送到土耳其伊斯坦堡。曾俊欣在IG即時動態的po文如下：

「沒想到第一次來塞爾維亞會因為在簽證溝通上面出現問題，準備進當地海關的時候就被10個保全強制關進禁閉室，所有電子產品被沒收，在這冰冷的房間裡面一無所有，燈光昏暗，幾張鐵椅和滿地的煙蒂，環境非常糟糕，還要忍受其他敘利亞男民在這密閉空間抽菸的臭味，以及冒著感染病毒的最大風險（因為他們都沒戴口罩）。

最痛苦的是要在這室內攝氏10度左右的狀況下待24小時，沒有提供水，沒有任何保暖設施，只有冷掉的麵包，待遇比監獄還差。

好不容易熬過了24小時，結果得到的回覆是我們必須在伊斯坦堡轉機，等待3天，然後在被遣返到南非。」

(中時 )