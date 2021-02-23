母子三人出門造成2死一傷悲劇，現場殘留書包、早餐等，令人不捨。（莊旻靜攝）

戴姓女子騎機車載2個幼子出門，未料卻發生車禍，造成2死一傷的悲劇。（莊旻靜攝）

戴姓女子騎機車載2個幼子出門，未料卻發生車禍，造成2死一傷的悲劇。（莊旻靜攝）

機車撞擊力道大，車頭幾乎撞入貨車底下。（莊旻靜攝）

家屬獲知消息後，也立即前往醫院了解狀況。（莊旻靜攝）

新竹縣新豐鄉23日上午驚傳母子死亡車禍，28歲的戴姓女子載著2名分別5、6歲的孩童，疑似在前往學校路上的途中，原因不明撞上停放在路旁的小貨車，站在機車腳踏處的小兒子、戴女當場無呼吸心跳，送醫不治身亡；6歲的男童則在急診觀察中，相關單位也前往了解、關心。

據了解，戴女育有4名子女，最大僅上國小，最小年僅3個月，6歲的男孩為其次子、5歲男童排行第3，由於6歲次子發展遲緩，需要早療，每周二、四、五、六均須復健，家屬透露，23日一早戴女可能帶小孩去復健、上學，因而在路上發生意外。

這起車禍發生在23日上午9點10分，現場目擊者表示，當場聽到劇烈聲響，就看到機車撞上小貨車後斗，一名媽媽騎機車載著2個男孩分別站在前面與後座，其中在腳踏處的男孩及媽媽均無聲息，後座的男童起初也不會哭，經由救護人員協助後，才嚎啕大哭。

新竹縣消防局獲報後，由新豐、湖口消防分隊協助，3人均送往天主教仁慈醫院救治，不過戴女與其5歲兒子均傷重不治，6歲男童則有耳朵、口鼻撕裂傷，意識清楚，仍在急診觀察。

戴女的父親與哥哥接獲消息後，也立即前往醫院了解狀況，家屬透露，戴女平日均以機車載6歲的男童前往復健，很少「一次載2個」。戴女單親撫養4個孩子，家境清寒。

由於戴女發生事故地點位於新豐鄉、湖口鄉的交界，兩個鄉鎮公所均前往醫院了解、關心，小孩就讀學校的校長也表示，學校會啟動關懷機制，亦有相關基金，有需求會立即提供協助。新竹縣政府社會處長李國祿獲知後也表示，也請鄉公所協助，立即給予關懷，仍在了解戴女家中狀況。

至於事故發生原因、停放小貨車是否有相關責任，仍有待警方釐清。

(中時 )