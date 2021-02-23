女星柯以柔與廚師老公郭宗坤2011年結婚，育有3名子女，不料2017年爆婚變，兩人開打離婚官司，纏訟1年多才判准離婚，但郭宗坤不服上訴，導致官司膠著，如今成為單親媽的柯以柔，沉澱心情後逐漸復出上通告，近日上節目聊到育兒日常，坦言管3個孩子管得很緊，都要照規定，還讓5歲女兒洗碗，目的都是希望他們未來能有個好歸宿。

柯以柔離婚後，將3個孩子小味留、小水果及小檸檬帶在身邊，一肩扛起照顧責任，她最近作客《單身行不行》節目，透露老么小檸檬才5歲，但已經會幫忙洗碗，會拿著小板凳站在流理台前，用盡全身力氣在洗，柯以柔表示她是管教很嚴格的母親，因為她平常就有在教，小孩才養成自動自發的習慣。

而不只洗碗，她對生活細節也都有細項規範，洗衣服也有SOP，表示如果孩子脫衣服忘了翻正面，她一定嚴正告誡，會跟孩子說媽媽洗衣服很辛苦，「現在是你洗嗎？你要自己翻，我翻那麼多人！」，小孩如果忘了就會被叫來訓話，要他們尊重做家事的人，「做家事是誰的事？媽媽是傭人嗎？」，也會要求孩子把菜渣清掉再把碗放進洗碗機，等小孩到一定的歲數，就會讓他們洗一整槽的碗。

柯以柔表示，會成為高要求的媽媽，其實用心良苦，希望趁孩子還小，把他們訓練好，以後兒子娶媳婦，女方會很幸福，而女兒從小好好教，「希望她以後可以嫁入豪門」，有能力照顧好家庭。

(中時新聞網)