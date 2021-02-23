緬甸軍方月初發動政變以來，要求釋放民選領袖翁山蘇姬的示威活動持續擴大，當地民眾除上街表達訴求，也有部分群眾前往美國、新加坡在緬甸的使館，呼籲協助對抗軍方奪權行為。

緬甸軍方1日以「選舉舞弊」為由對民選政府發動政變，實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等執政黨高層遭逮捕，連日來緬甸各大城市都有大批民眾上街抗議。政變至今已有4位民眾在抗爭中身亡，但仍有上萬民眾無懼軍方威嚇，持續走上街頭抗爭。

網路上也不乏支持緬甸民眾的聲浪，許多人在推特（Twitter）等社群媒體上發文力挺，並使用「幫幫緬甸」（Help Myanmar）等主題標籤。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，自政變以來，緬甸民眾除了走上街頭抗議，還有部分群眾聚集於其他國家在緬甸的使館外，要求這些國家採取更強硬的立場，協助對抗緬甸軍方奪權行為。

例如，在美國駐緬甸大使館外，有民眾高舉「我們需要美軍」等標語，呼籲美國派軍隊介入。新加坡駐緬甸使館外，數十名青年高喊「新加坡大使館，與我們站在一起！與我們站在一起！」在中國使館外，有人舉著「中國！請支持緬甸，不要支持奪權的軍政府」等標語表達訴求。

緬甸政治危機陷入僵局之際，這些示威者聚集在外國使館外，藉以尋求國際社會關注。示威民眾向「海峽時報」表示，他們希望來自全球的壓力能將緬甸情勢帶往他們期望的方向發展；很多人同意，若對緬甸全面制裁，一般民眾恐承受比軍方還大的傷害，但希望外國政府制裁與軍方相關的企業。

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）日前在國會被問及緬甸情勢時表示，政治應與商業分開。他不認為新加坡政府應基於政治因素而介入商業決定。

不料，維文這番言論引起部分緬甸民眾不滿，甚至發起抵制新加坡產品的運動。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎接受中央社記者訪問時表示，目前很多緬甸民間聲音指責星國在緬甸的投資直接或間接給予緬甸軍方支持。

新加坡是緬甸最大投資國，他說，緬甸局勢不穩恐讓新加坡改變在當地的投資。

有報導指出，一家出售反無人機產品給緬甸警方的新加坡企業表示，準備停止在緬甸進一步的商業活動，在緬甸政變後，該企業也已取消與當地主要機場的合約。

另一方面，莊嘉穎表示，新加坡與緬甸的關係特殊，90年代冷戰結束，東南亞國家協會（ASEAN）討論進一步擴大，新加坡當時看好緬甸未來前景，認為當地有許多商機可開發，因此積極發展與緬甸的關係。而新加坡建築業需要大量進口砂石，緬甸也是主要來源國之一。

他認為，新加坡政府了解政治不穩定對投資無益，又擔心向緬甸軍方施壓恐影響星國商業利益，但也不好得罪反政變的民眾。新加坡在緬甸牽涉的利益很廣，面對這波政變「進退兩難」。

針對緬甸情勢，印尼、新加坡兩國外長日前會晤時都強烈支持儘快召開非正式東協部長級會議，促成具建設性意見交換，並找出可能的前進途徑。

莊嘉穎分析，特別會議應會開的成，這是東協能做、又不會引起太多反彈的做法，不過，結果最多可能也只是一種「表態」作用而已。（編輯：高照芬）1100223

(中央社)