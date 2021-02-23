買屋除了房子本身，也要注意周遭環境，若是附近有墳墓、殯儀館、加油站、高壓電塔等嫌惡設施，通常房價都會受到影響。不過，有網友提問：法院算是嫌惡設施嗎？引發熱議，有人認為會龍蛇雜處；但也有人指出，豪宅「元大一品苑」就在台北地院附近，包括天王周杰倫在內，住戶有8成是名人。

根據房仲調查，住宅周圍嫌惡設施對房價的影響從5％到25％不等，而民眾最難以忍受的嫌惡設施前三項分別是「殯儀館、火化場與納骨塔」、「墓地」、「高壓電及變電所」。有網友在PTT發問：「請教大家，像是高等法院、地方法院算是嫌惡設施嗎？謝謝」，引發正反不同意見。

有網友認為：「算吧 不會搬 沒商業價值 又用不太到 除非你是律師」、「龍蛇雜處？」、「Google一下有多少人開庭完直接在外面惹事的，看你覺得會不會受波及，沒上報的會更多」、「算，垃圾文組法院及媒體大樓都算」、「法院旁沒有商機 被吃掉一大片發展機會」、「嫌惡應該不至於 但用不到的人沒加分」、「竹北發生過犯人逃跑事件，附近人心惶惶，靠法院太近的絕對不會是加分項就是」。

不過也有人指出：「你看一品苑在台北地院附近，有因此而便宜一點嗎？」、「難說，農16旁就是高分院」、「在竹北，這叫做法院特區，周圍房價再拉一波」。

(中時新聞網)