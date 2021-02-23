進入2021，距2022年縣市長大選時間更加接近了，各政黨也開啟相關佈局，其中，民進黨籍的現任立法院副院長蔡其昌也不諱言有意競選台中市長。但不少當地民眾直言，台中市長盧秀燕「一定連任」，因為台中在2019年7月恢復老人健保補助，在地方大受好評，全市超過22萬名長輩受惠，直言盧秀燕要連任簡直是穩到不行。

盧秀燕在2018年競選時，就把「恢復林佳龍所取消的台中老人健保補助」作為政見，而在2019年7月市府也兌現這項政見，讓全市設籍滿1年、65歲以上且綜合所得稅率5%以下的長者，健保費均由市府統一代繳，共有超過22萬名長輩受惠。

該政策在台中地方大受好評， 一位住在台中市西屯區民眾接受《中時新聞網》訪問時指出，盧市長該項政策大受歡迎，「明年一定穩的啦、連任無誤」；另一位家住大甲區的退休老師也說，「這項政策真的讓人很有感」、「林佳龍的時候不知道為什麼把它取消，還沾沾自喜」、「難怪民調這麼高」、「連任穩了吧？」

也有人質疑預算的相關問題，盧秀燕曾指出，林佳龍在市長期間舉債增加600多億；卻取消每年10多億元、影響20多萬位年長者的健保補助，年長者們的健保費多依附在子女身上，由子女代繳，此政策不僅減輕青年世代的經濟負擔，又讓老人有健保醫療的保障。而依TVBS不久前針對縣市長滿意度民調顯示，盧秀燕滿意度有56%，過半數台中市民都予以肯定。

(中時新聞網)