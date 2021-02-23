罔腰23日凌晨在IG限時動態po出媽媽手冊，回應先前網友敲碗許久的問題。（翻攝罔腰IG）

變性網紅罔腰今（23）凌晨在IG自曝握手媽媽手冊，還附上孕婦停車識別證，有效期到今年8月30日，她還稱「姨媽一直沒來整個好不舒服」。網友揪出4大疑點，留下諸多謎團。鈞安婦幼醫院院長林克臻表示，一般來說有胎兒心跳就會發手冊，但變性人沒子宮，本來就不會有姨媽。

罔腰PO出的媽媽手冊，被網友質疑有諸多疑點，包括拿到舊版媽媽手冊，還技巧性遮住「準媽媽姓名」，及孕婦停車位識別證上沒有蓋上醫院診所章、「如果是今天領的話，（車證）日期不可能到110年8月30日」等。罔腰開戰回嗆「誰說今天（拿到的）了」。

針對媽媽手冊發放流程，不孕症名醫林克臻解釋，通常是胎兒有心跳後，才會發媽媽手冊，有些醫院會在5、6周就先發，但因為懷孕初期也有可能萎縮掉，因此胎兒有心跳後再發比較好。

林克臻指出，若媽媽的月經周期是準的話，會以月經最後一天計算，一般來講4周驗尿驗的到，5周超音波可以看的到胚胎，7周可以聽到心跳後，就會發媽媽手冊。

針對罔腰持舊版媽媽手冊，他認為，各醫院應該是舊的發完，才會改發新的，「舊的還是可以繼續使用」，但不管什麼時候發的媽媽手冊，都會寫預產期，跟什麼時候領沒有關係。

媒體質疑會有人在懷孕3個月才拿到媽媽手冊嗎？林克臻表示，有的婦女本身月經周期很亂，或沒有注意到可能懷孕，或是把初期出血以為是月經，也有可能3個月之後才意外發現懷孕。

針對罔腰連日來PO出「流血文」、「姨媽沒來」，林克臻說明，女性周期性的排卵，在排卵之前，體內是動情素，讓內膜增厚，等到排卵過後，卵變成黃體，黃體產生黃體素，讓內膜穩定。若沒有懷孕，內膜自然就會剝落，這個都是在有子宮的環境下，才會有這個周期，「沒有子宮，就不會有經血」。

(中時 )