周姓及李姓主嫌於嘉義縣、市承租多處場所，以專業手法大量種植大麻進行販賣，警方於去年接獲情資，歷時約3、4個月調查，於22日查獲約1600株、市值超過5億元的大麻，於23日將該種植大麻之販毒集團查緝到案，為近年查獲最大宗之摘種大麻販毒案件。

朴子警分局去年年底掌握情資，於嘉義地區某處疑似有種植、製造及販賣大麻的情形，立即報請嘉義地檢署檢察官指揮。

歷時3、4個月調查，見時機成熟，嘉義地檢署指揮嘉義縣警局刑大、朴子警分局及嘉義市警局等單位於22日破門攻堅，在嘉義市世賢路等處一舉逮捕人，更查獲約1600株、市值超過5億元的大麻，以及相關製毒工具，23日凌晨將該種植大麻之販毒集團查緝到案。

警方連夜將所有證物搬到嘉義縣警局禮堂，並調派警力守護，檢警持續追查大麻來源流向，並釐清及是否還有涉案人。嘉義縣警局稍早發布消息，將於今天下午2點開記者會，說明案件之來龍去脈。

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(中時 )