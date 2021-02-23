數位加密資產比特幣(Bitcoin)在受到特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)力捧後，價格上揚，但微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)表示因為比特幣消耗太多能源，自己不喜歡也沒持有，儘管對於比特幣價格他保持中立看法，但也警告新手，如果不像馬斯克那麼有錢，投資就該小心點。

比爾蓋茲3年前曾非常激烈批評比特幣，並稱如果讓他來操盤，會毫不猶豫做空，但是現在立場變溫和，受訪時表示，自己沒有持有，也不會做空，對價格並沒有特殊想法，態度算是中立，但比特幣消耗大量能源對環保不利這點，讓他無法喜歡這種數位資產。

對於市場熱潮，比爾蓋茲說：「艾隆(馬斯克的名字)有很多錢，而且他在投資方面很老到，所以我不擔心他或特斯拉持有的比特幣會帶來多餘的收入或損失。但我確實認為，在熱潮中買進的人，他們可能沒有那麼資金周轉餘地。整體而言，我的想法是，如果你沒有像艾隆那麼多的錢，你還是應該小心點。」

比特幣從今年開年每枚近3萬美元一路上揚，在馬斯克加持後一度突破5.8萬美元，但周一(22日)起出現大幅回調，一度跌破4.8萬美元，最新價格又回到51573.45美元，今年累計漲幅仍達77.46%。

(中時新聞網)