宅經濟持續發威，曜越(3540)1月合併營收達5.81億元，創下單月歷史次高，曜越在近期陸續推出多款電競新產品，隨著新產品陸續上市，曜越預估，第1季營運可望遠優於去年同期，挾業績高成長，曜越今天盤中股價強勢大漲，創下2020年9月3日以來新高。

受惠於居家工作及宅經濟，近期電競相關產品需求強勁，曜越1月合併營收達5.81億元，年成長54.59%，創下單月歷史次高，曜越表示，電競相關訂單狀況不錯，第1季看起來會比去年同期好很多。

就產品來看，目前電源產品佔曜越營收約45%，機殼約佔30%，散熱產品約佔15%，記憶體週邊產品約佔10%。

看好電競相關需求，曜越旗下「幻銀ARGENT系列電競產品」將在今年3月全台通路逐步上市；曜越表示，此系列能同時滿足玩家的視覺、聽覺和觸覺體驗，顧及配備的硬體、軟體，甚至到燈效部分的三大重點為研發要素，強調功能性和潮流美學相互融合，外觀以簡潔的黑灰兩色融入鋁金屬元素，搭配流線和一體性的設計，使使幻銀ARGENT在市面上極具高辨識度，同時保有絕佳遊戲性能。

曜越也推出W1三模無線機械式電競鍵盤，W1支援三種連線模式，2.4GHz、藍牙及USB連接，且無線化的設計減少線材的束縛，讓桌面更加整潔。W1使用德國櫻桃CHERRY MX機械軸，搭配高耐用性的PBT鍵帽，帶給使用者順暢的打字及遊戲體驗。

再者，曜越W1三模無線機械式電競鍵盤使用兩顆1.5V AA電池供電，鍵盤背面含有2.4GHz 接收器的收納處設計。鍵盤右上方含有多媒體控制，讓使用者可輕鬆調整音量，開啟遊戲模式可停用windows鍵避免誤觸，最後側邊的獨立的電源開關鍵讓電源啟動更方便。

(時報資訊)