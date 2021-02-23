倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨報價突破9000美元大關，創九年新高；隨著銅價一路上攻，第一銅(2009)去年下半年營運逐步改善，全年有賺；今年隨著銅價續攻，上半年營運可望樂觀看待。

去年8月以來LME銅價自6400美元左右一路走揚，近期來到9000美元，改寫2011年以來新高。隨著中國基礎建設、工業等對銅需求強勁，加上國際銅礦廠供應吃緊，上半年銅價預計保持向上態勢。第一銅公司產品報價即時反應原物料價格，出貨量也較去年平均提升逾20%，在產品價量齊揚下，第一銅上半年營運將可受惠。

去年第三季，國際銅價開始止跌反彈，加上第三季有業外投資收益挹注，第一銅去年第三季轉盈，單季每股賺0.43元，去年第四季本業受惠銅價續漲，自結去年第四季EPS 0.24元，2020年全年自結EPS為0.23元，順利轉虧為盈。

展望上半年銅價看漲，對第一銅本業持續有所助益。

第一銅公司產品報價與國際銅價連動性高，銅佔公司產品成本約6~7成；隨著LME銅價已連續上漲近11個月，突破9000美元，也帶動第一銅產品量價俱揚，今年以來單月出貨量較去年高峰的1000噸再提升20%，預計今年單月出貨量保持在1200噸。產品報價參考前一至兩周LME銅價，再加上加工費等制定，若隨銅價續揚，報價也能持續提升。公司的接單、原物料庫存等則都控制在3~3.5個月。

第一銅自結去年第四季EPS 0.24元，今年第一季受惠銅價大漲，法人估公司獲利可望明顯優於上季，目前銅價力守高檔，公司第二季營運預計也將繼續維持高檔水準。

(時報資訊)