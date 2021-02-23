根據機構投資者（Institutional investor）發布的「富豪榜」（Rich List），千禧年管理公司（Millennium Management）創始人英格蘭德（Israel Englander）去年大賺38億美元，成為去年全球最高薪的對沖基金經理人。

英格蘭德去年的入帳較其2019年的薪酬15億美元大增逾1倍，更比2019年「富豪榜」榜首霍恩（Chris Hohn）與西蒙斯（Jim Simons）多賺20億美元，同時也為其投資人提高了26%的收益。

儘管新冠肺炎疫情使市場陷入動盪，但全球前十大對沖基金經理人去年收入共計達到201億美元，較2019年的134億美元大幅成長50.2%。

根據對沖基金研究公司（Hedge Fund Research）提供的數據，2020年3月市場重挫，以及新型肺炎疫情導致經濟大規模關停，但對沖基金在該年平均仍成長11.7%。

而根據機構投資者發布的數據，2020年前10大對沖基金的平均報酬率為43%，其中Coatue Management貢獻65%，文藝復興科技公司 （Renaissance Technologies）占76%，老虎基金（Tiger Global Management）占48%。

2020年前十大對沖基金經理人的收入全都超過10億美元，而2019年為八位。文藝復興科技公司創始人James Simon去年賺進26億美元，而老虎基金的Chase Coleman全年賺進25億美元，而城堡投資（Citadel）的Ken Griffin收入達18億美元。

潘興廣場資本管理（Pershing Square）的Bill Ackman在2019年未能擠進排名，但2020年以14億美元薪酬搶下第十名。

(時報資訊)