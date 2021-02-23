韓國統計局（Statistics Korea）23日表示，新冠疫情打擊下，2020年5月到10月這6個月，韓國二級城市就業率為59.5％，較2019年同期減少1個百分點。

同期來說，韓國各偏鄉就業率則減少0.3%至67％。

韓國二級城市上班族達1300萬，年減9.3萬人，而各偏鄉有工作的，則少2.9萬為206萬人。

以上韓國這些二級城市與偏遠鄉鎮的就業市場，在新冠疫情影響下，可看出也是疲弱不振。雖然政府的社交規範雖不若大首爾區如此嚴格，但也就就不了當地人力市場。

日前，韓國公布2020年是自1998年以來，工作數量流失最多的一年，就業人數年減21.8萬人。

疫情使然，自2020年三月以來，韓國每個月都有很多職場空缺消失了，當時就業人數就年減19.5萬。

2020年，韓國民眾因為疫情減少外出，使得服務業飽受打擊，很多相關從業人員因此失業。但線上業者卻大發利市，因為消費習慣改變，大家紛紛轉向去線上購物。

(時報資訊)