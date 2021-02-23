總統蔡英文今出席新北樹林區全球傳動公司太陽光電系統啟用典禮，與新北市長侯友宜、行政院沈榮津副院長、經濟部王美花部長等人共同啟用新北市最大光電系統。蔡英文表示，綠能發展是政府最重要的政策之一，也是國家核心政策的產業，用電大戶條款上路後，將有300多家企業在5年內使用至少10％的綠電，政府將與企業、地方政府一起努力。

蔡英文致詞時表示，在行政院、經濟部、地方政府和業界協力合作下，太陽光電近年來的發展大致往既定方向前進，成為整個能源轉型第一波的主力，除了屋頂發電外，漁電共生也在逐步進行，綠能發展是國家核心政策的產業，按照計畫實施，綠電的供給會越來越充足，綠能代表實現能源轉型、推出永續發展的決心，同時也顧及下一個世代的產業競爭力。

蔡英文指出，全球傳動公司在樹林產業專區啟用太陽能發電系統，為政府跟民間共同達到的成果，今天聆聽侯市長對綠電的種種計畫跟施政，非常感謝地方政府的全力配合，讓重大的能源轉型政策有地方推力，期待在中央地方攜手合作下，綠電發展能大步向前，新北市能營造永續低風險、有競爭力的產業環境。

蔡英文表示，更潔淨更永續的能源已是時代趨勢，有了綠電後台灣產業在全球供應鏈中的競爭力將提高。APPLE、GOOGLE等國際品牌商紛紛加入再生能源倡議組織RE100，台積電也加入了，並計畫在2050年底100％使用再生能源。

蔡英文指出，2016年剛上任的時候，電力的備轉容量率只有1.64％，現在已穩定保持在10％以上，這幾年太陽光電的佔比也持續提高，去年工業用電超過全球總用電量的一半。用電大戶有更高的義務來使用綠電，推廣再生能源。

今年1月用電大戶條款正式上路，政府會協助企業一起達到使用綠電的目標，保持MADE IN TAIWAN的優勢，行政院副院長沈榮津也領導跨部會工作小組，盤點廠址、簡化流程、盤點出公有屋頂的空間，加速衝刺。

(中時 )