開南大學棒球隊今天舉行簽約合作記者會，與台灣中油公司簽約，期待在政府、公股企業級學校三方合作下，讓開南棒球隊能在總教練郭李建夫與新校長林玥秀帶領下，成為大專棒球界的桃園之光，3月開打的春季聯賽也是他們新戰袍首度對外亮相。

今天的簽約合作記者會，包含桃園市市長鄭文燦、中油公司總經理李順欽及開南大學董事長葉哲正、副董林德福、校長林玥秀及棒球隊全體隊職員都出席記者會。

鄭文燦表示，桃園是棒球重鎮，近來棒球已成為桃園的文化與驕傲，除擁有實力堅強的基層球隊，也有成棒隊「桃園市棒球隊」及職棒球隊「樂天桃猿隊」。

鄭文燦繼續說：「開南大學棒球隊一向是大專棒球聯賽常勝軍，近年來更是戰績彪炳，除了開南大學董事會及全體師生的全力支持之外，總教練郭李建夫所帶領的教練團功不可沒，今日市府與大專校院開南大學棒球隊共同合作，使桃園的六級銜接體系更加緊密與茁壯，相信可培育及銜接更多優秀選手。」

李順欽則表示，特別感謝開南董事謝鴻基的牽線，促成今日的冠名，台灣中油公司面對因疫情帶來的驟變和挑戰，仍不忘善盡企業社會責任，將持續獎助體育菁英，提升選手訓練的軟硬體環境，期許開南棒球隊今年再締造佳績，以培育更多棒球好手。

葉哲正及林玥秀表示，本次合作是透過鄭市長的整合，由市府及中油分別補助部分球隊培訓所需經費，協助開南大學棒球隊的營運及發展，提升選手訓練環境，組建更堅強專業的教練團，吸引更多優秀具潛力的高中選手加入，期盼透過三方的合作挹注資源，使球隊於年度各項賽事能再創佳績，為桃園市也為開南大學爭光，再創台灣棒球運動的榮耀。

未來開南棒球隊也將仿效國外打造明星球員模式，成立經紀部門照顧棒球隊的球星，有計畫性的包裝球員，使球員具有相當的社會地位，提升棒球隊整體的產值，開創新的球隊經營模式。

開南大學棒球隊。（開南大學提供）

(中時 )