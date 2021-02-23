再過幾天就是正月十五元宵節了，春節一直要到這天才算真正結束。元宵既然是年節的收尾，也代表這天格外重要。命理師楊登嵙表示，民間會在初十五祭拜天官大帝，祂的位階僅次於玉皇大帝，所以祭拜時也有一些禁忌要避開，像是當天剪髮、看醫生、爆粗口、衣服弄破…，都會讓你未來一年破財及病痛連連。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，正月十五俗稱「上元節」，當天是三官大帝之天官大帝的誕辰，如同小過年。楊登嵙進一步解釋，三官是指上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名叫作「三元三品三官大帝」，也稱為「三界公」，在道教中的神明位階僅次於玉皇大帝。以下來看看元宵節當日有哪些禁忌需要注意。

1、天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，也儘量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。

2、應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，此日剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。

3、避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。

4、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。

5、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。

6、若丟失財物，那將意味你沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。

7、最好不要借錢給人，否則今年他人容易將你的好運氣借走。

8、米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。

9、注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。

10、切忌不要殺生、見血，否則今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。

11、不可說髒話、爆粗口，否則今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。

12、不可穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。

(中時新聞網)