林姓男子在2018年間到中市1所國小籃球場認識13歲男童，以贈送線上遊戲點數及請吃飯等好處，引誘男童自拍小雞雞照片傳給他觀賞得逞，並多次以簡訊「想看你變硬硬，很久沒看到了」、「你量一下好不好，我想看有長大嗎？」、「可能會到14cm了」等語，案經男童家人察覺有異報警查獲，台中地院依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，判處林男徒刑1年10月，仍可上訴。

林男在2018年4月到5月間，到中市1所國小籃球場打球，認識就讀國小六年級的13歲男童，兩人成為臉書網友並漸熟識，林男以贈送線上遊戲點數、請吃飯等好處，引誘男童自拍生殖器照片供他觀賞。

林男在2018年12月14日、4月6日及7日、7月11日等時間，接續透過臉書通訊軟體，傳送「想看你變硬硬！很久沒看到了。可能會到14cm了」、「弟弟，你想要今天拍還明天拍」、「那要硬硬的好了」、「哥哥順便看你幾公分」、「弟弟你要晚上拍還等等拍呀」、「沒辦法硬嗎？」，「去看看有沒有長大啦。超過12了沒？」、「你量一下好不好。我想看有長大嗎？」等訊息給男童。

男童先後在同年4月及7月間各自拍生殖器照片1張，傳給林男觀賞，案經男童家人察覺有異發現報警，並控告林男涉及在車內要求男童脫褲，並撫摸生殖器等猥褻犯行。

林男到案後，警方偵查中提出與男童的對話證據後，坦承引誘男童拍照，但否認在車內猥褻情事，法官認定在車內猥褻部分證據不足。法官審酌，林男為滿足私慾，引誘少年拍攝猥褻照片，傳送給自己觀看，對於少年身心健康及格發展造成不良影響，又未與對方和解或取得諒解，依引誘少年製造猥褻之電子訊號等罪，判林男徒刑1年10月。

(中時 )