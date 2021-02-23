蔡英文總統日前宣布國安新人事，今交接；東華大學教授施正鋒今表示，「政務官當作事務官，凸顯不信任他人，暴露過度自信」；蔡英文或許是個性小心，比較像是一把抓的虎媽。

施正鋒今在臉書指出，民進黨政府近日進行國安團隊改組，蔡英文總統號稱這是國安團隊「三個鐵三角就位」，也就是在國安會秘書長顧立雄帶領下，分別有外交鐵三角（總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴）、兩岸鐵三角（國安局長陳明通、陸委會主委邱太三、海基會副董事長詹志宏）、及國防鐵三角（國安會諮詢委員嚴德發、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光），看起來兵強馬壯，重點是換掉國防部長。

他說，原來的國防部長嚴德發，當過國安會秘書長、參謀總長、陸軍司令國，跨越藍綠政權、官運還算亨通。問題是，嚴德發不脫軍人本質，去年，白宮逕自宣布一項軍售，外交部長吳釗燮興致沖沖感謝，國防部長不能擋子彈也罷，竟然與空軍司令出面否認，不懂官場之道，當然是疼袂落心，只好回鍋國安會諮詢委員。

他認為，接任國防部長的邱國正資歷完整，又是留美的，前途無限；特別是台灣原本的人脈在五角大廈，川普總統四年內主導國務院，台灣的國防部當然水漲船高，只要不跟外交部搶功，應該可以平安無事。只不過，邱國正跟學長嚴德發都是陸軍官校裝甲兵科，要順利完成層峰交代的國艦國造，就看如何跟號稱國際軍種的海軍相處。

他說，陳明通接國安局長，完全是補邱國正的缺，由冷衙門到情報頭子，主要是因為國安局雖是直達天聽，卻一直未能完全掌控情治單位體系；大家記憶猶新的應該是一年半前的總統府侍衛室菸品走私案，儘管國安局長彭勝竹黯然下台負責，接任的邱國正終究只是過渡。陳明通是民進黨中生代政治人物的國師，絕非溫良恭儉讓之徒。

他說，自詡喜歡教書的邱太三接掌陸委會主委，或曰，意味蔡英文跟中國釋出善意，以應付美國新總統拜登對中的軟調。

他指出，事實上，陳明通由地方政治專家調整為中國通多年，指導的研究生論文不少涉及兩岸；尤其是去年春節主張以專案模式開放陸配子女來台，尚難稱為鷹派，因此，鴻鵠之志，留在原來的位置豈不是更可以發揮所長？

他表示，根據蔡英文總統的說法，外交、兩岸、及國防三個鐵三角的上面是國安會秘書長顧立雄，看來綱舉目張。

他指出，然而，自從民進黨班師回朝，國安會比較像是電腦桌面暫時存取的機制，沒有地方擺的就姑且擺在這裡，看不出國家的重大決策是在這裡討論出來的。因此，由吳釗燮、嚴德發、李大維、到顧立雄，秘書長可有可無。

他認為，用人反映的是決策的風格，相較於李登輝前總統的圓桌武士、陳水扁充分授權、馬英九小心拘謹，蔡英文或許是個性小心，比較像是一把抓的虎媽。

他說，因此，不要說原本應該勇於任事的部會首長唯唯諾諾，連必須整合部會的政務委員的地位都不如行政院的發言人，換句話說，政務官是被當作事務官在做，真正在下指導棋的是總統。

他強調，誠然，總統是八百一十七萬票選民所託付，應該為成敗負所有的責任，然而，行事風格不免左右決策、及執行的品質。以美國戰後的經驗來看，艾森豪、尼克森、及雷根偏好金字塔形決策，甘乃迪、卡特、及柯林頓喜好車軸輻射各有擅長。

他說，只不過，事必躬親，除了顯現對他人的極度不信任，同時也暴露對自己的過度信心，因此，下屬只要逢迎討好、政策不必太用心。

(中時 )