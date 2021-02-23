為喚起兩性同酬之公共意識，勞動部每年發布我國「同酬日」，兩性平均薪資除性別影響外，亦與工作性質、類型、年資、學經歷等因素有關，縮小兩性薪資差距為社會各界共同努力的目標。 我國同酬日是依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，以當年兩性平均時薪差距計算自隔年1月1日起女性需增加之工作日數。依主計總處2020年薪資統計初步結果，我國女性平均時薪296元，為男性344元之86％，兩性薪資差距為14％，換言之，女性較男性需多工作51天（365日曆天×14％≒51天），才能達到整年總薪資相同，因此110年「同酬日」為2月20日。 近10年，我國兩性平均時薪差距從2000年17.1％下降至2020年14％，亦即女性需增加工作天數由63天減少至51天，兩性平均薪資差距縮減3.1個百分點及減少12天。歷年來我國兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小，去年我國為14％，低於日本2019年的31.9％ 、韓國2019年的30.6％及美國17.7％。

勞動部表示，近10年來，各國薪資差距皆呈下降趨勢，以韓國縮減7.8個百分點最大，日本縮減3.3個百分點，我國縮減3.1個百分點，美國縮減1.1個百分點。

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