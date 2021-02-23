行政院通過「太空發展法」草案，進一步宣示台灣與國際接軌、邁向宇宙的決心，高雄經發局長廖泰翔23日指出，高雄是台灣航太重鎮、年產值近400億元，佔全台3分之1，經發局不僅協助58家次，取得NADCAP國際認證為全台第一，去年更與美國航太品質評審協會（PRI）簽署MOU，在我國太空草案通過之後，高雄也絕不缺席，未來，經發局將帶領航太高雄隊，接軌中央、進軍全球，積極媒合航太科研合作，將台灣的國力打上太空。

廖泰翔表示，蔡總統曾指出未來十年，全世界將發射數萬顆低軌道衛星，台灣也早就將太空產業列為重大發展領域之一，包含納入「六大核心戰略產業」、通過「第三期國家太空計畫」等，台灣目前已具備自製衛星能力，自2019年起，預計10年內，投入251億元、每年發射1枚衛星，建構台灣衛星產業供應鏈，搶進全球太空產業商機。

廖泰翔強調，高雄目前共有22家航太廠商、年產值達400億元，佔全台3分之1，以內裝維修、機身引擎零組件和起落架等為主，去年雖受疫情影響，全球航太廠商出貨銳減，經發局仍積極舉辦「精密加工產業趨勢與商機」研討會，廣邀國家太空中心、高捷公司、公準、春雨、晟田、穎明、晉禾、榮陞、加銘、長亨、安拓等業者，聚焦低軌衛星及軌道產業發展合作，後續將持續與太空中心、高捷公司密切接洽產品試煉的商機，打造高雄成為全球航太產業重要供應基地。

經發局表示，台灣航太實力不斷在全球曝光，高雄更早已成為全球太空產業供應鏈之一。例如深耕高雄43年的公準精密，從早期專注精密模具設計與製程開發，迄今已獲得航太、半導體、面板、能源等世界大廠認證，更是國外大廠SpaceX星鏈計畫一員。未來經發局將帶領航太高雄隊接軌中央、進軍全球，積極媒合航太科研合作，將台灣的國力打上太空。

(工商 )