台鐵台東海端火車站今（23日）上午發生維修車撞飛3名工人，造成2死1傷意外，事故發生後，海端衛生所聽到無線電勤務通報，立刻全員出動，帶著急救設備狂奔1公里外的鐵道，一時間抵達現場進行急救。可惜其中兩名工人頭骨破裂嚴重骨折，緊急送醫仍宣告不治，另一人疑似顏面骨折救治中。

台東縣消防局今天上午8：35獲報，海端鄉火車站鐵軌上，發生維修車撞到3名道班工人事故，潘姓工人（48歲），因頭骨破裂，到院前已無生命跡象；劉姓工人（55歲）緊急送關山慈濟醫院急救仍宣告不治；另王男（36歲）疑似顏面骨折，於上午10時34分轉往台東馬偕紀念醫院。

台鐵表示，今天上午8時35分於海端站進行道岔抽換工程，於工程結束後，留3名池上工務道班維護保養，施工3人不慎遭8742次（電力維修車）撞及，已緊急送醫，待路警蒐證完成後放行。台鐵局已由勞安室會同相關單位調查中。

台鐵表示，受該事故影響，今天早上9點起至中午12點，台東上行花蓮共計有5班列車受阻，花蓮下行台東計有4班列車延誤，初估影響旅客數近2千人，預計中午12點恢復通車。

(中時新聞網)