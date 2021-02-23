婁峻碩分享自己的勇氣小故事。（華映娛樂提供）

超萌動畫《100％小狼人》將於2月26日上映，陪觀眾開心過元宵。故事描述狼人家族的接班人在成人變身之夜，竟外變身為一隻毛絨絨的貴賓狗！為了找回狼人的外貌和自信，他展開了一場奇幻的冒險之旅。《100％小狼人》特別邀請人氣天團五堅情為電影獻聲，邱鋒澤為電影中瘋狂反派瘋哥配音，他自嘲拿出本性配音，人格分裂的瘋哥有點像自己；婁峻碩為愛講道理的和事佬狗狗西傅配音，他自爆平日也很愛講道理，就連粉絲都直呼超適合。

動畫《100％小狼人》由五堅情首度合體中文配音，邱鋒澤配音的冰淇淋小販瘋哥內心常出現小劇場，會與他身邊的猴子娃娃對話，並自己幫猴子娃娃加上聲音，所以邱鋒澤在片中一人配兩角，讓粉絲們紛紛敲碗想聽邱鋒澤配音的成果，也認為他幫瘋哥這個角色配音再適合不過了，期待他人格分裂的本性演出。婁峻碩則被粉絲們一致認為長得跟配音角色西傅很像，直呼選角很成功，婁峻碩則是覺得西傅跟自己家的狗狗啾啾長得很像，他表示曾經在家有試過幫啾啾配音，因此配音過程讓他更加融入！

邱鋒澤配音的角色是一位瘋瘋癲癲且人格分裂的人類瘋哥，他覺得其實人格分裂跟自己很像，在配音時並沒有刻意修飾新加坡腔，十分搞笑，但由於角色的key很高，不時更大呼小叫，讓他直呼要一直保持在高頻超累人，大約40分鐘就忍不住跟老師說要休息一下，可見飆高音真的很辛苦。婁峻碩則是幫一隻心靈導師的狗狗西傅配音，他笑說自己的狀況跟西傅很像，都是很愛跟別人講道理，但其實自己都快管不好，這讓他配起來特別有感！雖然配音過程很順利，但是當一個情緒要做很多次的時候，對他來講是一大挑戰。

《100％小狼人》傳達著不服輸的精神和勇氣，婁峻碩也分享了自己的勇氣小故事，高三時他就跟爸爸說：「我這輩子只要做音樂，我不要念書。」雖然最後還是聽爸爸的話把書念完，但接下來他很堅信不管怎樣都要實現夢想，他也鼓勵大家如果想做的事情不會影響到別人，就勇敢做吧！邱鋒澤也分享了小時候就勇敢追夢的故事，雖然他不知道未來會變成什麼樣子，但就是跟著自己的內心走，也強調挫折很正常，只要從中學習，盡量不要再犯就好，鼓勵大家往前走。

(中時 )