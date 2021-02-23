達梭系統Dassault Systemes宣布3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers和3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students即將上市，並將在設計、協作、共享等方面進一步實現效能提升。這兩款產品3DEXPERIENCE World 2021全球大會發表，可在雲端為創客和學生提供連結，幫助其能便捷存取業界領先的數位環境，展開設計、工程與協作創新。

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers將創客、導師與創意想法相互串聯，進行創造、連結與協作。喜愛數位技術者能運用3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Professional、3D Creator 和3D Sculptor應用進行創新，並透過全球創客社群Madein3D分享個人專案。該社群由達梭系統管理，並由創客、有影響力者以及創新者共同參與，以獲得幫助並激發靈感。

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students致力培育當今業界極需的工程、協作、專案管理與資料智慧處理技能，以更好地應對競爭激烈的職場。該產品支援雲端存取，包含3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Student、3D Designer Student、Collaborative Business和Industry Innovator應用，用戶可透過3DEXPERIENCE平台存取由同業和專家組成的全球線上社群，並且獲得兩項產業公認的認證。 而為支援3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students的推出，達梭系統亦於3DEXPERIENCE World 2021全球大會期間舉辦首屆「全球虛擬就業博覽會（World Wide Virtual Career Fair）」。位於北美、歐洲和日本的大學生皆有機會單獨與達梭系統全球人才招募團隊和SOLIDWORKS客戶會面和交流。 達梭系統SOLIDWORKS執行長Gian Paolo Bassi表示，從產品至平台、從互聯到關係建立，3DEXPERIENCE SOLIDWORKS將改變學生和創客集體學習、協作和創新的方式。學生能提早使用適合的工具，強化業界極需的技能，在職場卓越成長。創客能融入社群，分享其創作產品的熱情，隨時運用專業知識提供幫助並推動協作。雙方皆能獲得所需知識和專業技能，進而創造變革體驗。傳統桌機版SOLIDWORKS與3DEXPERIENCE平台互聯並受其管理，本次發表的全新產品為此模式增添新途徑。

3DEXPERIENCE平台為用戶提供便捷的選購方式。3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Students與3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers將分別於2021年5月以及今年下半年上架。

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