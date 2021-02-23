北市勞動局近期接獲民眾陳情表示，因小孩生病發燒，需親自照顧，於是向公司請家庭照顧假，卻被公司視為缺勤，慘遭扣除全勤獎金。北市勞動局長陳信瑜提醒，雇主此舉已違反《性別工作平等法》，若經查證屬實，將開罰2萬至30萬元罰鍰。

陳信瑜指出，依《性別工作平等法》第20條規定，受僱者的家庭成員，若因預防接種或發生嚴重疾病、其他重大事故時，須親自照顧，得請家庭照顧假，請假日數併入事假計算，全年以7日為限，雇主不可以拒絕、也不得視為缺勤，進而影響其全勤獎金、考績或為其他不利的處分。

陳信瑜說，若雇主逕自認定勞工缺勤，或因此有扣除全勤獎金等不利處分，經查證屬實，可依違反《性別工作平等法》第21條、第38條規定，將開罰2萬至30萬元罰鍰。

另外，陳信瑜還說，雖《性別工作平等法》施行細則第13條規定，受僱者請家庭照顧假時，雇主可要求提出相關「證明文件」，但關於證明文件的形式，法無明文，因此只要能證明受僱者有需要親自照顧家屬的事實即可。

北市勞動局表示，為增進民眾及公司行號，認識並重視「防制就業歧視」及《性別工作平等法》議題，歷年來編製的相關專刊及宣導摺頁，已放置在勞動局網站，民眾可上網參閱。

(工商 )