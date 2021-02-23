美國總統拜登今天表示，新型冠狀病毒病歿人數已突破50萬人關卡，「令人心碎」，呼籲全民團結抗疫。防疫高官佛奇也表示，政治分歧是造成美國病故人數「驚人」的主要原因。

法新社報導，拜登在全國電視演說中表示：「我知道那是什麼感覺。」他指的是自己家庭多年來發生的許多悲劇。

他說：「我請求所有美國人都記得，記得那些我們失去的親人以及他們所留下的。」他還說：「我也呼籲我們國人採取行動、維持警覺、保持社交距離、戴口罩與接種疫苗。」

拜登籲請美國人哀悼、記得失去的人，但也同時必須展現決心。他說：「作為一個國家，我們不可以、也絕對不能讓這個情勢持續下去。」

他說：「我們必須終結政治亂鬥與分裂家庭和社區的不實資訊。」「我們美國必須上下一心，團結一致抗疫。」

根據路透社的公衛數據統計，截至今天下午，美國已累計2800多萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）與50萬54人病故。

拜登政府首席防疫顧問、美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天接受路透社訪問時說，疫情襲擊美國的時候，美國社會正因政治分歧而撕裂，也因此戴口罩成為一種政治聲明而不是公衛措施。

他說：「即使認為做得很棒的國家，也會遇上問題。」他指出即使如德國和英國嚴格遵守公衛措施，仍飽受疫情所苦。

佛奇說：「然而這無法解釋，何以一個富裕且高度發展的國家會有全球最高的死亡率，以及成為全球疫情最慘重的國家。」 「我認為這種情況不應該發生。」

美國人口僅約占全球4%，染疫病故人數卻高達全球20%。

不過儘管美國病故人數驚人，目前疫情趨勢已大幅趨緩。平均每日病故與感染人數在過去幾週已大幅下降。病歿人數在1月某些天每日超過4000人，如今已降到平均少於1900人。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，美國死亡人數自去年12月以來已降到最低點，最近的7天平均單日新增病例已下滑39%。

美聯社報導，根據統計數據，全美染疫病故人數約相當於二次大戰、越戰與韓戰的美國死亡人數總和。

美國首例死亡病例出現在去年2月初，從第一例死亡病例到累計10萬人病故，中間花了4個月時間；去年9 月來到20萬人病故，12月來到30萬人病故，接著只有1個月時間就從30萬人病故來到40萬，而再隔1個月就從40萬來到50萬人病歿。

美國在二次大戰期間估計40.5萬人死亡，在越戰死5.8萬人，在韓戰則為3.6萬人。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100223

(中央社)