豐原轉運中心舉行主結構體完成祈福典禮，交通局長葉昭甫、市議員張瀞分、豐原區長洪峰明等人均出席參加。（台中市政府提供／王文吉台中傳真）

斥資7.3億元興建的豐原轉運中心主結構體已完成，台中市交通局長葉昭甫23日出席祈福典禮時表示，該工程進度40.193％，穩定推進超前，預計年底完工，將提供汽車301席、機車849席停車空間，並增加私人運具、客運及鐵路轉乘便利性，商場空間也可帶動周邊發展。

台中市政府積極改善豐原火車站周邊交通秩序，為完善豐原地區大眾運輸轉成機能，於豐原火車站東站「停六」基地規劃多目標使用的豐原轉運中心。目前主結構體已完成，23日上午舉行祈福典禮，包含交通局長葉昭甫、市議員張瀞分、豐原區長洪峰明等人均出席參加。

建築師蘇懋彬及徐明江簡報說明豐原轉運中心設計理念，規劃地下2層、地上5層，其中地下2層為機車停車空間，地上5層分別為轉運中心、商場及汽車停車空間，自2019年10月開工以來，工程穩定推進超前，目前實際進度為40.193％，預計年底完工。

葉昭甫表示，豐原轉運中心已完成地下2層及地上5層結構體工程，年底完工後，可提供汽車301席、機車849席停車空間，並增加私人運具、客運及鐵路轉乘便利性，商場空間也可帶動周邊整體發展，將成為山城地區交通樞紐。

交通局表示，鐵路高架化後，豐原車站打通前後站聯絡通道，部分旅客分散至東站進出，帶動周邊商業活動；相對發展較慢的東站地區前景可期，豐原轉運中心將扮演無縫接軌的轉乘角色，串聯各種公共運輸，除吸引轉乘人潮及車潮，更是帶動東站再發展的催化劑。

(中時 )