近日不少韓星捲入「校園霸凌」事件，風波持續擴大，現加害者將矛頭指向「小野馬」泫雅，有網友表示她小學五年級時，遭到泫雅呼巴掌，對此，泫雅也親上火線回應了。

有網友在韓網論壇Nate pann發文爆料，開頭就寫道「我就知道妳會先聯絡我，你是不記得了嗎？還是裝作不記得？」並表示小學五年級校慶時，遭到泫雅呼巴掌，但以前不敢說出來，是因為確實沒證據，但看到泫雅在電視上的模樣，就莫名一把火上來，「妳有在反省嗎？」

並貼出泫雅國小畢業紀念冊的照片，可以看到這名自稱被泫雅霸凌的網友，更將她的照片撕爛，對此，泫雅也親自發文否認事實，她表示12歲時也就是國小5年級，已經是公司練習生，一心懷抱著歌手夢，「學生時期雖然非得現在說出來，對我來說也很遺憾的時期」。

她更說到幾乎下課後就搭著巴士去公司了，「只累積了這樣的記憶跟經驗，那時幼小的心靈甚至有種被搶走的感覺，所以我想說的是，我沒有打過人巴掌，不論是對誰都沒有」。最後她祝福爆料的人「能有更多讓心裡幸福的事」，否認網路霸凌傳聞。

近來韓國演藝圈連環爆出霸凌事件，包含《驅魔麵館》趙炳圭、(G)I-DLE穗珍、朴慧秀、金東希、SEVENTEEN珉奎等人，且風暴仍持續擴大，

(中時新聞網)