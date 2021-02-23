本周結束就要進入三月了，吠陀占星專家李靜唯老師分析三月星座運勢，工作方面雙子最幸運，獅子、射手要注意；感情方面處女最幸運，魔羯、金牛要注意；財運方面水瓶、巨蟹最幸運，天蠍、牡羊要注意；健康方面天秤座要注意，可能會因為負面情緒而影響身體狀況。

吠陀占星與西洋星座不同，請參考以下對照：

牡羊座：4/15〜5/14

金牛座：5/15~6/14

雙子座：6/15〜7/14

巨蟹座：7/15〜8/14

獅子座：8/15~9/14

處女座：9/15〜10/14

天秤座：10/15〜11/14

天蠍座：11/15〜12/14

射手座：12/15〜1/14

摩羯座：1/15〜2/14

水瓶座：2/15〜3/14

雙魚座：3/15~4/14

【三月工作運】

雙子座

過往布局的成果將逐漸明朗，對於做足準備的人來說，是一個收成的好時機，工作若與教育、醫美、神秘學有關的話，都會感覺到豐收的喜悅。

獅子座

工作方面很多想法與計劃，都會因為一些突發的原因而需要暫停或是變更，身兼管理職務的人請記住，管理手法不要太用力以免製造下屬慌亂。

射手座

如果你的工作與海外相關，或是需要時常出差，3月需要多一些耐心，整體來說3月和諧度不足，會讓射手們感覺到力不從心、有卡卡的狀況。

【三月感情運】

處女座

處女們3月感情會很順利，彼此之間很有默契，尤其是剛踏入新戀情的人，會感受到特別濃厚的愛意，想表白的話3月也是一個好時機，拿出你的真誠用心投入，將會迎來好結果。

雙魚座

3月雙魚桃花旺，但對你來說卻會造成不少困擾，因為金星為你帶來好人氣跟好人緣，雖然可讓更多人發現你的美好，但卻反會讓你難以選擇。

摩羯座

桃花運已經很薄弱的魔羯，3月桃花更是枯竭，不過受到金星的影響，上課學習時所認識的新朋友，會讓魔羯有機會能遇到對工作有幫助的新伙伴。

金牛座

工作忙碌的金牛會感受到壓力越來越大，忙到讓你無心照顧感情，但偏偏此時感情上面臨力不從心的感覺，或許金牛該將心比心站在對方的角度思考。

【三月財運】

水瓶座

要把握這次的好運，向老闆提出訴求，這樣的運勢能夠讓付出的人得到應有的回報，名利雙收。

巨蟹座

3月容易遇到能夠引領你的貴人，能夠為你帶來財運，獲得不少的額外財富，3月是巨蟹的幸運月，可以跟對人、做對事，一帆風順。

天蠍座

資金運用要適可而止，花錢不要盲目的跟風，有興趣的東西在這個月可能會出最新款式，聽勸的話就能夠守住荷包。

牡羊座

這個月要懂得忍耐，切記將錢花在刀口上，精準的花費才不會浪費掉你辛苦賺進的錢。

【三月健康運】

天秤座

想法多、思緒混亂，很容易讓自己的生活大打結，且由於情緒會影響到身體健康，要留意可能舊疾復發或是肌肉拉傷的狀況發生。

(中時新聞網)